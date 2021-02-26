ارتفاع 15 قطاعاً بالبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفع 15 مؤشراً بقطاعات البورصة المصرية ، خلال جلسة تداول أمس الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على رأسها قطاع الورق مواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.09%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.03%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.8%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.52%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.46%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.21%.

وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.11%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.58%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.51%، 0.44%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.56%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الخميس، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 709.304 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 798.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.93%، والعرب على 5.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 22.3 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 36.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 48.3 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.6%، ليغلق عند مستوى 11617 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2379 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 14261 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4471 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3424 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 1398 نقطة.

وصعدت أسهم 127 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.