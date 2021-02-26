إصابة 3 أشخاص في انهيار منزل بأسيوط ونقلهم مستشفى منفلوط المركزي

أصيب 3 أشخاص اليوم الجمعة في انهيار منزل مكون من طابقين بقرية المندرة بمركز منفلوط، تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من إدارة النجدة بانهيار منزل ملك " محمد. ح. م" بقرية المندرة.
وبالانتقال إلى موقع الحادث وضباط مباحث المركز والاسعاف والدفاع المدني وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من طابقين بالطوب الاحمر وومسقوف بالجريد ومخلفات النخيل.
واسفر الحادث عن اصابة كل من " اسلام. ف. ع "، و " محمد. أ. م"، و " فاروق. ج. ن".
وتم نقلهم الى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج.
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