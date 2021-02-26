اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 فبراير 2021 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص في انهيار منزل بأسيوط ونقلهم مستشفى منفلوط المركزي

الجمعة، 26 فبراير 2021 03:51 م
إصابة 3 أشخاص في انهيار منزل بأسيوط ونقلهم مستشفى منفلوط المركزي انهيار منزل
أسيوط -هيثم البدري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب  3 أشخاص اليوم الجمعة في انهيار منزل مكون من طابقين بقرية المندرة بمركز منفلوط، تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية  مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من إدارة النجدة بانهيار منزل ملك " محمد. ح. م" بقرية المندرة. 
 
وبالانتقال إلى موقع الحادث وضباط مباحث المركز والاسعاف والدفاع المدني وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون  من طابقين بالطوب الاحمر وومسقوف بالجريد ومخلفات النخيل. 
 
واسفر الحادث عن اصابة كل من " اسلام. ف. ع "، و " محمد. أ. م"، و " فاروق. ج. ن". 
 
 
وتم نقلهم الى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج.
 
 
 
 

 


اسيوط

حوادث اسيوط

منفلوط

انهيار منزل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة