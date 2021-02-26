إصابة 3 أشخاص في انهيار منزل بأسيوط ونقلهم مستشفى منفلوط المركزي

وبالانتقال إلى موقع الحادث وضباط مباحث المركز والاسعاف والدفاع المدني وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من طابقين بالطوب الاحمر وومسقوف بالجريد ومخلفات النخيل.

واسفر الحادث عن اصابة كل من " اسلام. ف. ع "، و " محمد. أ. م"، و " فاروق. ج. ن".

وتم نقلهم الى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج.