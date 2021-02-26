اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ3 جنيهات

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ3 جنيهات خضراوات
كتب ــ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية،  وجاءت كالتالى:
 
‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ3.25 جنيه والبصل بـ 5 جنيهات للأبيض والبصل الأحمر بـ7 جنيهات، والكوسة بـ7 جنيهات للكيلو، والجزر بـ5 جنيهات، والخيار بـ6.5 جنيه.
والجوافة بـ8.50 جنيه.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض بـ7.5 حنيه
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات
والفلفل الألوان بـ17.5 جنيه والليمون 18.5 جنيه.
الفاصوليا الخضراء بـ19 جنيها.
التفاح السكرى بـ25 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي بـ7.5 جنيه
‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.
- البسلة بـ8 جنيهات
البرتقال بسرة بـ6.5 جنيه.

أسعار الخضراوات والفاكهة

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