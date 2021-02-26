أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ3 جنيهات

تستمر المجمعات الاستهلاكية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ3.25 جنيه والبصل بـ 5 جنيهات للأبيض والبصل الأحمر بـ7 جنيهات، والكوسة بـ7 جنيهات للكيلو، والجزر بـ5 جنيهات، والخيار بـ6.5 جنيه.
والجوافة بـ8.50 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض بـ7.5 حنيه
- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات
والفلفل الألوان بـ17.5 جنيه والليمون 18.5 جنيه.
الفاصوليا الخضراء بـ19 جنيها.
التفاح السكرى بـ25 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي بـ7.5 جنيه
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.
- البسلة بـ8 جنيهات
البرتقال بسرة بـ6.5 جنيه.
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