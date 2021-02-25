اليوم السابع
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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 25 فبراير 2021 12:00 م
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:
 
‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو.
- البطاطس بـ3.25 جنيه.
- البصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات.
- الكوسة 7 جنيهات للكيلو.
- الجزر 5 جنيهات.
- الخيار 6.5 جنيه.
- الجوافة 8.50 جنيه.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه.
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات.
- الفلفل الألوان 17.5 والليمون 18.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء 19 جنيها.
- التفاح السكرى 25 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
- اليوسفي 7.5 جنيه.
‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8 جنيهات.
- البرتقال بسرة 6.5 جنيه.
 

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