تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو.
- البطاطس بـ3.25 جنيه.
- البصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات.
- الكوسة 7 جنيهات للكيلو.
- الجزر 5 جنيهات.
- الخيار 6.5 جنيه.
- الجوافة 8.50 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه.
- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات.
- الفلفل الألوان 17.5 والليمون 18.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء 19 جنيها.
- التفاح السكرى 25 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
- اليوسفي 7.5 جنيه.
- الموز البلدى 10 جنيهات.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8 جنيهات.
- البرتقال بسرة 6.5 جنيه.
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