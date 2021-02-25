اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

115 ألف و588 طلب تصالح بمخالفات المبانى بكفر الشيخ بقيمة 517 مليون و741 ألف جنيه

الخميس، 25 فبراير 2021 02:15 م
115 ألف و588 طلب تصالح بمخالفات المبانى بكفر الشيخ بقيمة 517 مليون و741 ألف جنيه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح فى مخالفات المبانى التى تلقتها المحافظة وصلت 115 ألف و588 طلب تصالح، بقيمة 517 مليون و741 ألف جنيه، مشيراً إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبال المواطنين بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

محليات

املاك الدولة

التصالح بمخالفات البناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة