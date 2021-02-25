اليوم السابع
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الخميس، 25 فبراير 2021 01:34 م
خالد صلاح
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ولى عهد البحرين ونتنياهو فى اتصال هاتفى: مشاركة دول المنطقة بمفاوضات النووى الإيرانى ضرورة

الخميس، 25 فبراير 2021 12:26 م
ولى عهد البحرين ونتنياهو فى اتصال هاتفى: مشاركة دول المنطقة بمفاوضات النووى الإيرانى ضرورة ولى عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
وكالات

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جرى اتصال هاتفي اليوم الخميس، بين ولى عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وخلال الاتصال، أبلغ رئيس وزراء إسرائيل ولى عهد البحرين بنقل تحياته إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.

كما تم التأكيد على أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني وعلى أن تشمل هذه المفاوضات مواضيع أوسع بما لذلك من دور هام في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتم خلال الاتصال بحث فرص الاستثمار المشترك في المجال الطبي بما يسهم في رفد وتطوير القطاع الصحي في البلدين.

كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 


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