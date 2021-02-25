نقابة القراء تحيل الشيخ محمود الشحات أنور للتحقيق بعد تصريح "صعوده للسماء"

كتب على عبد الرحمن

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، إحالة العضو محمود الشحات أنور إلي لجنه القيم بالنقابة واستدعائه للتحقيق معه فيما صرح به من رؤيته للذات الإلهية بحضور لجنة من أساتذة العقيدة بجامعة الأزهر الشريف.

وكشف القارئ الشيخ محمود الشحات أنور، فى ندوة بـ "اليوم السابع"، عن أغرب رؤية شاهدها في المنام، قائلاً: "كنت فى فترة قررت أن أتفرغ شهرًا كاملاً لله فقط فلم أخرج من المنزل لأى عمل ومكثت أقرأ القرآن الكريم وأصلى وكنت أختم القرآن الكريم مرة كل يومين خلال هذا الشهر فوصلت لمرحلة روحانية زهدت فيها كل شيء وفى ليلة جلست على السرير قبل النوم وقرأت سور "يونس وهود ويوسف" كاملة، فرأيت فى المنام شخص كأنه رسول من الله يطلب منى أن أصعد معه إلى السماء".

يتابع الشيخ محمود الشحات أنور: "طلعت معه حتى السماء السابعة ورأيت النجوم من تحت قدمى فقلت له احنا رايحين فين فقال لى هل رأيت هذه النجوم، حان الآن لنصعد إلى الله وأخذنى من يدى فاستيقظت من النوم فى رهبة من هذه الرؤية وتوضأت وصليت ركعتين واستغفرت ونمت مجددًا".

وأوضح الشيخ محمود الشحات أنور أنها لجأ لأكثر من معبر رؤى قائلاً: "رويت هذه الرؤية على الكثير وأجمعوا على أننى فى مكانة جيدة وأن الله يبحبنى، ومؤخرا فسرها لى صديق أثق فيه تعبيره للرؤى قال لى هذه الرؤية تعنى أن الله يحبك ويحب يسمعك واستمر فى طريقك وصوتك مسموع فوق".