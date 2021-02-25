محافظ بنى سويف يناقش استعدادات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة،الاستعدادت الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال "بالمجان"،التي تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام (من 28 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل) ،لتطعيم الأطفال في المرحلة العمرية من عمر يوم وحتى 5 سنوات،حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة 566 ألف و444 طفلاً وطفلة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وأصدر المحافظ توجيهاته رؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، مؤكدا على أهمية قيام مديرية الأوقاف من خلال أئمة المساجد بالإعلان والتنويه عن مواعيد الحملة خلال خطبة الجمعة القادمة ،بجانب قيام رعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة في قداس يوم الأحد،مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين فى كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.

من جهته أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، أن إستراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل ومن شقة إلى أخرى على مستوى الإدارات الصحية السبع و193 مركز تطعيم من خلال 1563 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 224 فرقة ثابتة و1339 متحركة، حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، فضلا عن رفع المناعة بين الأطفال ،وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض شلل الأطفال.