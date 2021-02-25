محافظ المنيا : إدراج إنشاء 117 مدرسة بمشروع تطوير الريف المصرى

المنيا – حسن عبدالغفار

ناقش اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، خطة مديرية التربية والتعليم للاستعداد لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2020 - 2021، لكافة المراحل التعليمية المحددة، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب والتنسيق مع مديرية الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والطب البيطرى فى تنفيذ الإجراءات الوقائية على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز، والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ، الشكر لهيئة الابنية التعليمية لانهاء كافة الاجراءات الخاصة بإدراج المدارس ضمن خطة المشروع القومى لتطوير الريف بإجمالى 117مدرسة تضم 1701 فصل دراسي.

أكد محافظ المنيا، على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتنفيذ اعمال المشروع القومى لتطوير الريف المصري، مشيراً إلى أنه تم حصر احتياجات التنمية الشاملة بالقرى المستهدفة، كما تم تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ الأعمال بصفة دورية ومستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع عددا من الملفات التى تم مناقشتها خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقال محافظ المنيا، انه تم استقبال حوالى 162 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا على استمرار المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة فى استقبال وتلقى كافة طلبات التصالح لتقنين أوضاع المواطنين، مشيراً الى أن انتهاء المهلة المحددة لاستلام طلبات التصالح نهاية مارس القادم.

من جانبه، قال محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، انه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة بجميع مراكز المحافظة، مع تكليف لجان المتابعة للمرور المستمر على لجان أداء الامتحانات، كما تم التوجيه بتعقيم اللجان بصفة دورية ومستمرة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

واستعرض الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من مديرية الصحة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تشكيل لجان لمتابعة الموقف الوبائى للجائحة، بالإضافة الى متابعة تنفيذ إجراءات المكافحة والسيطرة على المرض وعلاج الحالات المصابة الى جانب رفع الوعى الصحى لجميع فئات الأطقم الطبية، بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، من خلال التدريب على كيفية التعامل مع الحالات المصابة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.