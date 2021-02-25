محافظ الشرقية يلتقى أعضاء مجلس النواب لإستعراض وحل مشاكل المواطنين

الشرقية - إيمان مهنى

إلتقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عددٍ من أعضاء مجلس النواب للمحافظة، فى حضور المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، وذلك فى إطار لقاءاته الدورية بهم لإستعراض و حل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة وللإطلاع على نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لدفع عجلة العمل بها وسرعة الإنتهاء منها طبقاً للتوقيتات المحددة.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق والتكامل بين أعضاء الجهاز التنفيذى وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين ونيل رضاهم ، مشيراً إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتلبية طموحات المواطنين و تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشاد نواب محافظة الشرقية بمنظومة العمل التى تنتهجها المحافظة فى التعامل المثمر معهم من خلال تنظيم لقاءات إسبوعية لإستعراض ومناقشة مشاكل المواطنين وتوجيه الجهات المعنية بحلها فوراً ، وكذلك متابعة معدلات الأداء ونسب التنفيذ فى الخطة الإستثمارية والمشروعات الجارى تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة وحي.