محافظ البحيرة: حياة كريمة تشمل تطوير وتنمية 42 قرية بـ6 مراكز فى المحافظة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "حياة كريمة" كمشروع قومى عملاق يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتوفير معيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.

وأشار المحافظ، إلى أن البحيرة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ المبادرة الرئاسية للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وهو ما ظهر جليا خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بتنفيذ 92 مشروعا متنوعا بالقرى الثمان المستهدفة بتكلفة تجاوزت 350 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم بحضور نهال بلبع نائب المحافظ وحازم الأشمونى - السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد مع رؤساء المدن ومديرى المديريات وكافة الجهات المعنية الخاصة بالمرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى المزمع إنشاؤها بعدد 6 مراكز (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير- وادى النطرون) بعدد 42 وحدة قروية و3845 تابعا بقطاعات (مياه الشرب - الرصف - تدعيم وحدات محلية - خدمات صحية - صرف صحى - تعليم - أبنية تعليمية - تحسين البيئة والنظافة - شباب ورياضة - الحماية المدنية - الغاز الطبيعى - الموارد المائية والرى - طب بيطرى - إنارة وكهرباء - اتصالات - البريد)، مشيرا إلى أن المشروعات التى سيتم تنفيذها واختيار أماكنها سيكون من خلال التوافق مع الاحتياجات والمتطلبات لأهالى تلك القرى.

كما نقل المحافظ تحيات وتقدير أهالى محافظة البحيرة لرئيس الجمهورية لاهتمامه بالمواطن المصرى خاصة الفئات المهمشة ومحدودى الدخل والعمل على تلبية كافة الاحتياجات بكافة القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم.