مجلس جامعة بنها يكرم عميدي كليتي التجارة والزراعة...صور

القليوبية إبراهيم سالم

كرم مجلس جامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى راشد العبادي عميد كلية التجارة، وذلك تقديرًا لما بذله من جهد وعطاء طوال فترة عمادته للكلية.

وقدم "الجيزاوى" وأعضاء مجلس الجامعة الشكر للدكتور مصطفى العبادي على ما قدمه للجامعة وكلية التجارة خلال فترة توليه منصب عمادة الكلية.

كما كرم مجلس الجامعة خلال جلسته أيضا الدكتور محمود مغربى عراقى عميد كلية الزراعة، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة وما بذله من جهد وعطاء طوال فترة عمادته للكلية طوال السنوات الماضية.

وقدم مجلس الجامعة خلال الجلسة الشكر للدكتور محمود عراقى على ما قدمه للجامعة وكلية الزراعة بمشتهر خلال فترة توليه عمادة الكلية.

جانب من التكريم