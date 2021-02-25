اليوم السابع
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كفر شكر تسترد أملاك الدولة وتحولها لمنافع عامة وإنشاء ممشى بالإنترلوك.. صور

الخميس، 25 فبراير 2021 11:40 ص
كفر شكر تسترد أملاك الدولة وتحولها لمنافع عامة وإنشاء ممشى بالإنترلوك.. صور استعادة أملاك الدولة لإنشاء ممشى للمنفعة العامة بكفر شكر
القليوبية إبراهيم سالم

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شاركت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية، شرطة المرافق فى حملة لرفع الإشغالات وعودة حقوق الدولة المعتدى عليها، واستغلال تلك المساحات فى منافع عامة لجموع المواطنين تنفيذا لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر.

وتضمنت الحملة رفع كافة الإشغالات الواقعة علي جانبية كفر منصور المغطاة امتداد جمال عبد الناصر، حيث إنه تم فتح وتوسيع شارع الرئيسي من 10 م إلى 15 متر، ثم إنشاء ممشى بالإنترلوك ثم الشارع الجابني من 4 م إلي 6م، وسيتم تجميل وتطوير الشارع بالكامل حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وقال رئيس المركز والمدينة، إننا نعمل على تنفيذ سيادة القانون وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أومحسوبية اطلاقا، كما أننا نبذل كافة الجهود لرفع كافة الاشغالات وتحرير الشوارع والطرق لسهولة الحركة المرورية وسير أهالينا المواطنين دون مضايقات فى تحركاتهم اليومية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أنه يتم استغلال كافة الأماكن وممتلكات الدولة المعتدى عليها فى خدمات ومنافع عامة وإنشاء حدائق متنفس مجانى لإسعاد وراحة جموع أهالينا المواطنين، حيث أن أهالينا المواطنين يستحقون منا بذل المزيد من الجهد والحفاظ على حقوقهم والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق والأوضاع المعيشية فى شتى المجالات لإشاعة الرضا بينهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

بدء التجهيز لإنشاء ممشى بالمنطقة
بدء التجهيز لإنشاء ممشى بالمنطقة

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

خلال الحملة بشوارع كفر شكر
خلال الحملة بشوارع كفر شكر

 

رفع المساحات المتعدى عليها
رفع المساحات المتعدى عليها

 


اخبار القليوبية

مدينة كفر شكر

حملة رفع اشغالات

توسعة شوارع كفر شكر

رصف الشوارع بالانترلوك

مشى لأهالى كفر شكر

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