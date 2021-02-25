قادة الاتحاد الأوروبى يجتمعون لتسريع طرح لقاح كورونا ضد السلالات المتحورة

كتبت أمل علام

يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، في محاولة لتسريع إنتاج لقاحات كورونا، وتوزيعها، في سباق ضد ظهور بدائل جديدة يخشى البعض أن تجلب موجة ثالثة من الوباء في أنحاء القارة، وذلك وفقا لما ذكرته رويترز.

وأضافت الوكالة، سينظرون أيضًا في كيفية تحقيق التوازن الصحيح بين القيود لوقف انتشار العدوى وإبقاء الحدود مفتوحة من أجل التدفق السلس للسلع والخدمات عبر السوق الموحدة.

قال مسئول بالاتحاد الأوروبي، إن هذا الفيروس لا يهتم بالحدود، لذلك إذا لم ننسق فلن نخرج معًا"، على الرغم من أن معدلات الإصابة تتجه نحو الانخفاض في حوالي 20 من الدول الأعضاء في الكتلة، إلا أن هناك مخاوف من حدوث ارتفاعات جديدة مع انتشار نوع المملكة المتحدة ليصبح السلالة المهيمنة.

وأوضحت السويد، أنها ستخفض ساعات عمل جميع المطاعم والحانات والمقاهي بالإضافة إلى تشديد القيود على عدد الأشخاص المسموح بهم في المتاجر مع سعيها لدرء موجة ثالثة، وكان من المقرر أن تفرض الحكومة التشيكية ، الخميس ، قيودًا أكثر صرامة بعد أن حذر رئيس الوزراء أندريه بابيس من أن المستشفيات تواجه "كارثة" إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.

وفي فرنسا، حيث تتجه معدلات الإصابة إلى الارتفاع مرة أخرى، أمرت الحكومة بإغلاق منطقة دونكيرك وأشارت إلى إمكانية فرض قيود جديدة في أماكن أخرى.

تعرضت المفوضية التنفيذية في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفسها لانتقادات شديدة بسبب أخطاء في برنامجها المشترك لشراء اللقاحات والتلعثم في إطلاق اللقطات التي تخلفت بشدة عن بريطانيا، والولايات المتحدة.

أكدت المفوضية الأوروبية، إن اختناقات الإمداد التي أعاقت إطلاق برامج التطعيم ستتحقق قريبًا، لكن الدول الأعضاء تريد تأكيدات بأن توصيل الحقن سيكون أكثر سلاسة وأنه يمكن إنتاج لقاحات جديدة بسرعة للتعامل مع المتغيرات الجديدة.

وقال زعماء 5 دول في الاتحاد الأوروبي في خطاب مشترك قبل القمة: "نحن بحاجة ماسة إلى تكامل وتوجيه قدراتنا في إنتاج اللقاحات بشكل استراتيجي في أوروبا"، "يجب أن يعكس النهج أننا لا نستطيع تحمل خسارة هذه المعركة".

سيتفق قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم على العمل على اصدار شهادات تطعيم للمواطنين الذين أخذوا جرعة واحدة من لقاح مضاد لفيروس كورونا، مع الدول الجنوبية التي تعتمد بشكل كبير على السياحة في حاجة ماسة لإنقاذ موسم العطلة هذا الصيف

من المتوقع أن تصدر وكالة الأدوية الأوروبية إرشادات هذا الأسبوع لتسريع الموافقة على اللقاحات المعدلة لمتغيرات فيروس كورونا الجديد.

تسببت عمليات الإغلاق لإبطاء الوباء في حدوث أعمق ركود اقتصادي في الاتحاد العام الماضي، مما أصاب جنوب الاتحاد الأوروبي بشدة بشكل خاص.