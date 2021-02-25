فوائد 7 أطعمة لصحة الدماغ.. التوت يحمى من الزهايمر والبيض يُعزز الذاكرة

كتبت مروة هريدى

الدماغ هى أحد أهم أعضاء الجسم ويحتاج لعناصر غذائية مفيدة من أجل القيام بكافة وظائفه على أكمل وجه، والأهم هو الحصول على هذه العناصر الغذائية من الطعام الذى نتناوله بدلًا من المكملات الغذائية، حيث تلعب تلك الأطعمة على إنشاء خلايا الدماغ وإصلاحها وحمايتها وتعزيز وظائفها على المدى الطويل، وهناك العديد من الأطعمة المفيدة لصحة الدماغ وتحسين الذاكرة والقوى المعرفية، كما تساهم فى منع أو تأخير الزهايمر، وفقًا لما ذكره موقع "timesnownews".

- فيما يلى.. 7 أطعمة مفيدة لصحة الدماغ:

1- التوت

تحتوى كل أنواع التوت على مركبات الفلافونويد وهى عبارة عن مجموعة من مضادات الأكسدة القوية التى تحمي خلايا الدماغ ومنع التدهور العقلى المرتبط بتقدم العمر والحماية من مرض الزهايمر.

2- البيض

يحتوى البيض على البروتين وفيتامين ب12 ويمكن أن يكون مصدرًا مهمًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، كما يحتوى على مادة الكولين التي تلعب دورًا رئيسيًا لتعزيز الذاكرة والتعلم.

3- الأسماك الدهنية والأطعمة البحرية

تعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا غنيًا لأوميجا 3 وهى لبنة بناء رئيسية للدماغ تعمل على تعزيز الذاكرة وتحسين الحالة المزاجية، حيث وجدت دراسات أن أحماض أوميجا 3 تساعد فى علاج مجموعة متنوعة من الاضطرابات العصبية.

4- الأفوكادو

وصف بعض الخبراء الأفوكادو بأنه أفضل غذاء فى العالم لأنه يحتوى على 75٪ من الدهون الأحادية غير المشبعة وهى مادة كيميائية مفيدة للذاكرة والتعلم، ويحتوى الأفوكادو على فيتامينات C و E و K و B، حيث يعمل على تحسين تدفق الدم إلى المخ كما أنه مضاد فعال للالتهابات.

5- الكركم

يأتى على قائمة التوابل المفيدة لصحة الدماغ على وجه التحديد، حيث يحتوى على مركبات لها خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات وأيضًا تعمل على حماية الأعصاب.

6- الشوكولاتة الداكنة

تحتوى الشوكولاتة الداكنة على أكثر من 1500 مركب كيميائى تمنحنا الشعور بالراحة أهمها مركبات الفلافونويد الواقية للأعصاب وتعمل على مرونة الدماغ وتساعد الخلايا بها على العيش لفترة أطول.

7- الجوز

يحتوى على جميع الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية التى يحتاجها عقلك، ويحتوى على مادة "السيروتونين" التى تعمل على تحسين الحالة المزاجية ومنع شيخوخة الدماغ.