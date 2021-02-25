فاوتشى ينصح بتلقى أى لقاح مضاد لكورونا مهما كان

كتب أحمد عرفة

نصح أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، كبير مستشارى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتلقي أى لقاح مضاد لكورونا مهما كان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال الدكتور أنتونى فاوتشى، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إن مأساة وباء فيروس كورونا والتى أودت بحياة نصف مليون أمريكى كان يمكن تجنبها، وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وأضاف أنتوني فاوتشى، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، "إنه يؤلمني عندما نضطر إلى مناشدة الناس للقيام بالأمور التى تعرف أنها ستنجح فى إنقاذهم، مثل ارتداء القناع ، والتباعد الاجتماعى ولا تجد منهم سوى إنكار الحقيقة".