اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 06:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فاوتشى ينصح بتلقى أى لقاح مضاد لكورونا مهما كان

الخميس، 25 فبراير 2021 05:33 م
فاوتشى ينصح بتلقى أى لقاح مضاد لكورونا مهما كان فاوتشى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصح أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، كبير مستشارى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتلقي أى لقاح مضاد لكورونا مهما كان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال الدكتور أنتونى فاوتشى، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إن مأساة وباء فيروس كورونا والتى أودت بحياة نصف مليون أمريكى كان يمكن تجنبها، وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وأضاف أنتوني فاوتشى، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية،  "إنه يؤلمني عندما نضطر إلى مناشدة الناس للقيام بالأمور التى تعرف أنها ستنجح فى إنقاذهم، مثل ارتداء القناع ، والتباعد الاجتماعى ولا تجد منهم سوى إنكار الحقيقة".


فاوتشى

كورونا

لقاح

ازمه كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة يؤكد إمكانية تجنب مأساة وباء كورونا.. فاوتشى: يجب إصدار توصيات مخففة للأفراد المطعمين بالكامل ضد الوباء.. فايزر وموديرنا يوفران 220 مليون لقاح نهاية مارس

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:19 م

أمريكا توسع نطاق التطعيمات ضد كورونا للسيطرة على الإصابات.. بايدن: مد اختبار الفيروس للمدارس.. فاوتشى: اللقاحات المضادة ستصبح متوفرة لجميع الأمريكيين فى يوليو.. وظهور سلالة جديدة من الوباء فى كاليفورنيا

الخميس، 18 فبراير 2021 09:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة