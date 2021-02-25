اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 09:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط مصنع "هريسة" بدون ترخيص فى منطقة مرغم غرب الإسكندرية.. صور

الخميس، 25 فبراير 2021 08:31 م
ضبط مصنع "هريسة" بدون ترخيص فى منطقة مرغم غرب الإسكندرية.. صور المصنع
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة لتشديد الرقابة على مصانع التصنيع الغذائى التى بدون ترخيص حفاظاً على صحة المواطنين.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان لها إلى أن إدارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية قد قامت بالاشتراك مع إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وجهاز حماية المستهلك بشن حملات بمنطقة العامرية والتى أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع الهريسة بمنطقة مرغم بدون ترخيص وتم تحرير عدد 17 صفيحة سمن مجهول المصدر وغير مدون عليها أى بيانات زنة الصفيحة الواحدة 18.5 كجم باجمالى 314.5 كجم سمن.

وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

 

مصنع لتصنيع الهريسة بمنطقة مرغم غرب الإسكندرية بدون ترخيص (1)
مصنع هريسة

 

مصنع لتصنيع الهريسة بمنطقة مرغم غرب الإسكندرية بدون ترخيص (2)
المصنع
 
مصنع لتصنيع الهريسة بمنطقة مرغم غرب الإسكندرية بدون ترخيص (3)
تصنيع الهريسة 

الاسكندريه

تموين الاسكندريه

ضبط مصنع هريسة

اخبار الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة