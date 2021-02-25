ضبط مصنع "هريسة" بدون ترخيص فى منطقة مرغم غرب الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة لتشديد الرقابة على مصانع التصنيع الغذائى التى بدون ترخيص حفاظاً على صحة المواطنين.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان لها إلى أن إدارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية قد قامت بالاشتراك مع إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وجهاز حماية المستهلك بشن حملات بمنطقة العامرية والتى أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع الهريسة بمنطقة مرغم بدون ترخيص وتم تحرير عدد 17 صفيحة سمن مجهول المصدر وغير مدون عليها أى بيانات زنة الصفيحة الواحدة 18.5 كجم باجمالى 314.5 كجم سمن.

وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.



مصنع هريسة

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