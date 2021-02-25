سلالة كورونا فى كاليفورنيا أكثر عدوى وفتكا من الفيروس الأصلى

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن سلالة فيروس كورونا التي تم العثور عليها لأول مرة في ولاية كاليفورنيا أكثر عدوى من سلالة الفيروس الأصلية، ومن المرجح أن تكون مرتبطة بمضاعفات شديدة ومقاومة جزئيًا للأجسام المضادة، بحسب ما نشر موقع "إنسايدر" الأمريكي.





وقال تشارلز تشيو، طبيب الأمراض المعدية وخبير التسلسل في جامعة كاليفورنيا، الذي قاد الدراسة، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: إن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات قبل استخلاص استنتاجات حول هذه السلالة الجديدة.

تتألف سلالة كورونا في كاليفورنيا من شكلين مختلفين قليلاً من الفيروس، يسميان B.1.427 و B.1.429. ويسمى أيضًا CAL.20C باستخدام نظام تسمية آخر.تم اكتشافه لأول مرة في كاليفورنيا في يوليو، وتم اكتشافه الآن في جميع أنحاء الولايات المتحدة ودول أخرى ، بما في ذلك أستراليا والدنمارك والمكسيك وتايوان.

فحص تشيو وزملاؤه 2172 عينة فيروسية تم جمعها من 44 مقاطعة من أصل 58 مقاطعة في كاليفورنيا بين 1 سبتمبر و 29 يناير. وفي بداية سبتمبر ، لم يعثروا على أي حالة إصابة بفيروس B.1.427 / B.1.429.بحلول أواخر يناير الماضي، شكلت السلالة الجديدة ما يقرب من ربع الحالات المتسلسلة.

ومن البيانات، قدر تشيو وزملاؤه أن عدد الحالات التي تسببها المتغير يتضاعف الآن كل 18 يومًا، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

قال بروس ووكر، عالم المناعة والمدير المؤسس لمعهد راجون في بوسطن، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إنه كان من الصعب "فصل" جميع العوامل المختلفة التي تساهم في الانتشار، بما في ذلك السفر وتجمعات العطلات وتناول الطعام في المطاعم.

قال ويليام هاناج ، عالم الأوبئة بجامعة هارفارد: "إنني مقتنع بشكل متزايد بأن هذه السلالة تنتقل أكثر من غيرها محليًا لكن لا يوجد دليل يشير إلى أنها مثل B.1.1.7 ، البديل الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة وينتشر الآن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

سلالة كاليفورنيا لها طفرة رئيسية



حدد مؤلفو الدراسة بعض الاحتمالات التي تفسر سبب كون المتغير الذي تم اكتشافه لأول مرة في كاليفورنيا، B.1.427 /B.1.429 ، أكثر عدوى من المتغيرات الأخرى في الولاية.

أولاً ، وجدوا أن هناك ضعف كمية الفيروس في مسحات الأنف من أولئك المصابين بـ B.1.427 /B.1.429 ، مقارنة بأولئك الذين لم يكونوا مصابين قد يعني هذا أن الأشخاص الذين لديهم المتغير يحملون المزيد من جزيئات الفيروس ومن المرجح أن ينقلوا الفيروس إلى الآخرين.

ثانيًا ، يحتوي المتغير في كاليفورنيا على طفرة ، تسمى L452R ، في البروتين الشائك - وهو جزء من الفيروس المستخدم لإصابة الخلايا.

صمم المؤلفون فيروس كورونا مع طفرة L452R ، ووجدوا أنه قادر على إصابة أنسجة الرئة البشرية بسهولة أكبر بنسبة 40٪ على الأقل من الأنواع الأخرى، وكان معديًا أكثر بثلاث مرات.

ثالثًا ، وجد العلماء أن الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم لمحاربة العدوى تعمل بشكل أقل بنسبة 50٪ ضد B.1.427 /B.1.429 من البديل الأصلي لفيروس كورونا كان التأثير أقل وضوحًا من المتغير الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا ، مما قلل من فعالية الأجسام المضادة إلى سدس مستوياتها المعتادة.

إذا كانت الأجسام المضادة تعمل بشكل أقل، فقد يعني ذلك زيادة خطر الإصابة مرة أخرى، وقد تكون اللقاحات أقل فعالية.

ومع ذلك ، فقد وجدت الدراسة أن البديل الذي تم اكتشافه لأول مرة في كاليفورنيا أنتج استجابة مماثلة للأجسام المضادة لفيروس كورونا الأصلي.

قال الباحثون أيضًا إن البديل قد يكون أكثر فتكًا، ودرس الفريق 324 سجلًا طبيًا من مستشفيات جامعة كاليفورنيا ومركزها الطبي، ووجدوا أن أولئك الذين يحملون البديل كانوا أكثر عرضة بمقدار 4.8 مرة للقبول في العناية المركزة وأكثر عرضة للوفاة بأكثر من 11 مرة ، مقارنةً بالمصابين بمتغيرات أخرى.