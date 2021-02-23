اليوم السابع
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"FDA" تصدر إرشادات جديدة حول السلالات المتحورة لفيروس كورونا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 04:37 م
"FDA" تصدر إرشادات جديدة حول السلالات المتحورة لفيروس كورونا FDA تصدر ارشادات جديدة بشان متغيرات فيروس كورونا
كتبت أمل علام

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أصدرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية اليوم إرشادات لمطوري المنتجات الطبية، والتي تغطي على وجه التحديد اللقاحات، والتشخيصات، والمنتجات العلاجية، لمعالجة ظهور السلالات المتغيرة من كورونا وظهورها في المستقبل، وذلك وفقا لموقع الهيئة الأمريكية.

ارشادات جديدة من FDA
ارشادات جديدة من FDA

قالت جانيت وودكوك، مفوضة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية بالإنابة: "تلتزم الهيئة بتحديد طرق فعالة لتعديل المنتجات الطبية التي إما في طور الإعداد، أو تم التصريح باستخدامها في حالات الطوارئ لمعالجة المتغيرات الناشئة، موضحة أن ظهور متغيرات الفيروس يثير مخاوف جديدة حول أداء هذه المنتجات، من خلال إصدار هذه الإرشادات، نريد أن يعرف الجمهور الأمريكي أننا نستخدم كل أداة من أدواتنا لمحاربة هذا الوباء، بما في ذلك التحور، نحن بحاجة إلى تسليح مقدمي الرعاية الصحية بأفضل التشخيصات والعلاجات واللقاحات المتاحة لمكافحة هذا الفيروس، نظل ملتزمين بإيصال هذه المنتجات المنقذة للحياة إلى الخطوط الأمامية ".

وقال موقع الهيئة، كانت هيئة"FDA " تتوقع ظهور هذه السلالات، وذلك بناءً على خبرة الوكالة في تطور الأمراض المعدية، مثل الأنفلونزا، وفيروس نقص المناعة البشرية الايدز، مؤكدة إنه بينما كانت هيئة الأغذية والأدوية تتواصل بالفعل مع رعاة المنتجات الطبية الفردية لتقديم المعلومات والنصائح العلمية أثناء تقييمهم لتأثير متغيرات كورونا على منتجاتهم بروح الشفافية ومواصلة تشجيع المدخلات العامة حول هذا الموضوع المهم، لذلك فقد نشرت الوكالة مجموعة من الإرشادات.

واوضحت، إنه كما هو الحال مع أي وضع متطور، ستراقب هيئة الأغذية والأدوية باستمرار الوضع وتحديث خططها كلما توفرت المزيد من المعلومات، وتلتزم الوكالة بالتواصل مع الجمهور حيث تحدد الهيئة الأمريكية أفضل الطرق للمضي قدمًا، كما تحث الهيئة الأمريكيين على الاستمرار في إجراء الاختبارات والحصول على لقاحاتهم للوقاية من كورونا، واتباع الإجراءات الصحية المهمة، مثل اغسل يديك، وارتدِ قناعًا وحافظ على مسافة اجتماعية

 

 


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تحديث ارشادات FDA

تحديث ارشادات هيئة الاغذية والادوية الامريكية

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