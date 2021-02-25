زعيم كوريا الشمالية يجتمع بقيادات الجيش خلال الاجتماع الأول للجنة العسكرية لحزبه.. صور

كتب- هاشم الفخراني - (رويترز)

عقد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الاجتماع الموسع الأول للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري (WPK) في بيونغ يانغ.



زعيم كوريا الشمالية

والتقطت عدسات وكالات الأنباء العالمية ومنها وكالة( رويترز) صوراً لزعيم كوريا الشمالية وهو يجتمع بقيادات الجيش الكوري ورؤساء الأفرع الرئيسية ويصافحهم عقب انتهاء الجلسة.



اللجنة العسكرية لحزب العمال الكوري الشمالي

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الخميس إن كيم جونج أون دعا لمزيد من الانضباط داخل الجيش.

ويتزامن الاجتماع مع حملة كيم لدفع حزب العمال الحاكم لتنفيذ أهداف جديدة للسنوات الخمس القادمة تم الكشف عنها في اجتماع نادر انعقد الشهر الماضي، منها زيادة القوة العسكرية ورفع درجة الردع النووي.

وتناول الاجتماع سلسلة من المشاكل تتعلق بالأنشطة السياسية والانضباط بين ضباط الجيش ودعا لتشديد القواعد للسيطرة على مثل هذه الأمور.

وكان أخر ظهور له في أكتوبر الماضي ، حينما اعتذر الزعيم كيم جونغ أون عن فشله في تحسين حياة الكوريين الشماليين، وجاء حديث كيم خلال عرض عسكري ضخم، بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال.



زعيم كوريا الشمالية

واستغل الزعيم الكوري الشمالي المناسبة لتوجيه رسائل إلى شعبه، كما خصص بعض الكلمات لشركائه ومنافسيه في العالم.



كوريا الشمالية

وألقى كيم باللوم على العقوبات الدولية والأعاصير وفيروس كورونا، قائلا إن هذه الأسباب حالت دون الوفاء بوعوده بشأن التقدم الاقتصادي، وقال: "أشعر بالخجل لأنني لم أستطع أبدا أن أكافئكم بشكل مناسب على ثقتكم الهائلة".