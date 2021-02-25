اليوم السابع
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الخميس، 25 فبراير 2021 12:49 م
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روسيا تسجن رجلا 8 سنوات لإفشائه أسرارا للصين

الخميس، 25 فبراير 2021 12:06 م
روسيا تسجن رجلا 8 سنوات لإفشائه أسرارا للصين سجن - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن محكمة روسية قضت اليوم الخميس بالسجن ثماني سنوات على رجل ثبتت إدانته بالخيانة العظمى لتسليمه أسرارا للصين.

وذكرت الوكالة أن فلاديمير فاسيلييف (52 عاما) اعتقل في إقليم زابايكالسكي في شرق سيبيريا على الحدود مع منغوليا والصين في أغسطس 2019، وأنه اعترف بتهمة الخيانة العظمى المنسوبة إليه.

وأجريت له محاكمة خلف أبواب مغلقة، ولم تعلن تفاصيلها نظرا لطبيعتها السرية.

وتشير القضية إلى التوترات المتعلقة بمسعى الكرملين لإقامة علاقات وثيقة مع الصين منذ عام 2014 عندما انهارت علاقاته مع الغرب بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وشهدت الشهور الأخيرة موجة من الاتهامات بالخيانة العظمى.

 


روسيا

الصين

سيبيريا

شبه جزيرة القرم

منغوليا

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