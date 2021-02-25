رجال إطفاء ينقذون كلبا محاصرة بين الصخور فى إسبانيا.. فيديو

كتب محمد شعلان

وثق رجل إطفاء عملية إنقاذ لكلب محاصر بين الصخور الكبيرة فى بلدة بيزارا فى إسبانيا، حيث قام رجال الإطفاء التابعين لاتحاد مالقة الإقليمى بتنفيذ عملية إنقاذ الكلب بحذر شديد نظرا لأن الكلب رأسه حوصر بين قطعتين من الصخر الضخم الذى تطلب تدخل بمعدات خطرة لتحطيم جزء من الصخرة وإخراج الكلب.





وأظهرت لقطات فيديو عرضتها شبكة روسيا اليوم، الكلب وهو محاصر بين الصخور ويحاول الخروج بينما يحاول تهدئه رجال الإنقاذ، ولتحرير الكلب اضطر رجال الإطفاء إلى كسر الحجارة بمثقاب ومطرقة كبيرة وفى النهاية تمت العملية بحذر شديد حتى لا تؤذى الحيوان، وخرج منها دون إصابات.



محاولة إخراج الكلب



عملية إنقاذ الكلب

وفى مشهد إنسانى آخر، تمكن صحفى روسى من إنقاذ كلبا غارقا في المياه المتجمدة لبحيرة بعد أن غطس فيها وانتشله وسحبه إلى بر الأمان، وكان المراسل الصحفى ألكسندر ساشنيف، موجود بالقرب من البحيرة لتصوير تقرير عن حياة البط في فصل الشتاء الروسي القاسي عندما سمع مع زميله المصور نداء استغاثة من طفل صغير، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأوقف الصحفي وفريقه التصوير وتوجهوا فورا إلى مكان الطفل الذي طلب إنقاذ كلب غارق في البحيرة، في منطقة ستاري أوسكول، وعلى الفور قام الصحفي بخلع ملابسه والنزول والغطس في المياه المتجمدة وانتشل الكلب الذي ظهرت عليه علامات التجمد.

وحاول الصحفي رفع حرارة جسم الكلب بلفه بسترته وحمله إلى سيارته ووضعه في داخلها لتدفئته وتدفئة نفسه بعد عملية الغطس.