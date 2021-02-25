رئيس وزراء أرمينيا: البعض يحاول الزج بالجيش فى عمل غير دستورى

وأكد رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، أن القوات المسلحة الأرمينية تخضع للشعب ولرئيس الوزراء، وقال باشينيان -أثناء مشاركته في مسيرة بشوارع يريفان مع أنصاره "إن الجيش يخضع للشعب ولرئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن الوضع في البلاد يمكن السيطرة عليه، ومستبعدا احتمال وقوع اشتباكات أهلية في البلاد.

وأضاف "لقد اتخذ الجيش قرارا مبينا على العواطف" (في إشارة إلى بيان القوات المسلحة المطالب باستقالته)، مشيرا إلى أن خطر الاشتباكات قائم دائما والوضع متوتر، ووصف "خطر الانقلاب" بأنه يمكن السيطرة عليه.

وشدد رئيس الوزراء الأرميني على أنه لا يعتزم الهرب من البلاد تحت أي ظرف من الظروف، داعيا أنصاره لعدم تصديق الشائعات التي تزعم استعداده للهرب من أرمينيا.

كانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية قد طالبت صباح اليوم باستقالة باشينيان، معربة عن احتجاجها الشديد على إقالة النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة.