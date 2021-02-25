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رئيس الحكومة الليبية: تمثيل المرأة فى الحكومة سيكون قليلا بسبب نقص الترشيحات

الخميس، 25 فبراير 2021 09:22 م
رئيس الحكومة الليبية: تمثيل المرأة فى الحكومة سيكون قليلا بسبب نقص الترشيحات رئيس الحكومه الليبية
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة إن تمثيل المرأة في الحكومة سيكون قليلا بسبب نقص الترشيحات. وأضاف عبدالحميد الدبيبة، خلال مؤتمر صحفى، أن كل مكونات الشعب الليبي ستكون ممثلة في حكومة الوحدة، متابعا: "لا يمكن إقصاء النظام السابق من دخول حكومة الوحدة".

وتابع رئيس الحكومة الليبية الجديدة أن تشكيلة حكومة الوحدة ستعلن في جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة، لافتا إلى أن العلاقة مع تركيا ستبنى على احترام السيادة. وتابع عبدالحميد الدبيبة: "مستعدون للذهاب إلى أي مدينة يختارها مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة للحكومة".


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