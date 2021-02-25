دراسة فرنسية تؤكد علاقة إصابة المزارعين بسرطان الدم النخاعى بسبب المبيدات

كتب: أحمد علوى

كشفت دراسة فرنسية وجود علاقة إحصائية بين تعرض العاملين بالمجال الزراعي لكميات مكثفة من المبيدات وخطر الإصابة بسرطان الدم النخاعي الحاد.

وأعد الدراسة المنشورة في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس" 4 أطباء متخصصين في أمراض الدم من المركز الاستشفائي الإقليمي الجامعي في مدينة تور (وسط فرنسا) أجروا على مدى عامين تحليلاً للبيانات العلمية المنشورة بين عامي 1946 و2020 في 3 قواعد بيانات عالمية كبرى.

وقال رئيس قسم أمراض الدم البيولوجية في المستشفى أوليفييه إيرو، إن الدراسة شملت بيانات 4 آلاف مريض و10 آلاف شاهد واردة في 14 دراسة اختيرت من بين 7 آلاف مرجع استناداً إلى معايير علمية.

وأضاف: "لقد وجدنا صلة إحصائية بين التعرض لجرعات عالية من مبيدات الآفات وخطر الإصابة بسرطان الدم النخاعي الحاد. وهذا الارتباط هو خطر نسبي يبلغ 1,51، مما يعني أن خطر إصابة المعرضين لهذه الجرعات بهذا النوع من سرطان الدم أكبر بـ50% مما هو لدى السكان غير المعرضين".

كذلك أوضحت الدراسة، أن الارتباط بين المرض والمبيدات الحشرية "أقوى" مما هو مع مبيدات الفطريات ومبيدات الأعشاب، وأن الصلة أقوى في آسيا والولايات المتحدة مما هي في أوروبا، وهذه المنتجات يستخدمها المتخصصون وخصوصاً المزارعون بتركيزات عالية.

وأوضح مستشفى تور في بيان أن الأبحاث الطبية السابقة بيّنت وجود صلة بين التعرض العالي لمبيدات الآفات وتطور حالات "ما قبل اللوكيميا"، ولكن ليس بزيادة خطر الإصابة بسرطان الدم النخاعي الحاد.