"حبيبة" طفلة مفقودة تعود إلى أسرتها بعد عثور أهالى أقفهص عليها فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تسلمت أسرة مقيمة بقرية تلت التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، طفلتهم "حبيبة" بعد تقديم شهادة ميلادها وشهادة أسرتها والعديد من أهالى القرية، وذلك بعد أن فقدتها أمها على مشارف القرية وعثور الأهالى عليها.



الطفلة حبيبة



وعرضت الأم والطفلة على نيابة الفشن والتى سلمت الطفلة لولدتها بعد إحضارها شهادة ميلاد الطفلة وعدد من أسرتها وأهالى القرية للشهادة على أنها ابنتها مع توقيعها على تعهد يفيد بحُسن رعايتها والاهتمام بها . الطفلة حبيبة

وقالت الأم، إنها كانت فى قرية اقفهص وفقدت طفلتها على مشارف القرية قبل عثور أهالى قرية اقفهص عليها .

وعثر أهالى قرية اقفهص التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، على طفلة لم تتجاوز العامين على الطريق الزراعى للقرية، وقال محمد رمضان عزام عمدة قرية اقفهص، إن مجموعة من شباب القرية عثروا على الطفلة على الطريق الزراعى وأنقذوها قبل أن تلتهمها الكلاب، التى كانت موجودة بجوار الطفلة على الطريق.

وأضاف العمدة، أن الشباب أحضروا الطفلة إلى منزلها وتم إبلاغ مركز شرطة الفشن، مشيرا إلى أن جميع أهالى القرية يتسابقون لاستضافة الطفلة إلا أننى مستضيفها فى منزلى.

وأكد عمدة القرية، أنه تم نشر صور الطفلة على كافة جروبات التواصل الاجتماعى فى محافظة بنى سويف بحثا على أسرتها، وقال عمدة القرية، فى حال عدم العثور عليها سأتقدم بطلب لتبنيها الطفلة موجودة فى منزلى مع زوجتى وتقدم لها كل أوجه الرعاية.