جائزة "ريادة الأعمال بمصر" (EEA) لتكريم والاحتفال بأبرز رواد الأعمال بأكثر من 15 صناعة

عمرو منسي: إطلاق جوائز "ريادة الأعمال في مصر" نابع من إيماننا بأهمية الاحتفال تلك الكوادر الناجحة ونأمل أن تصبح مصدر لإلهام المزيد من الشباب وأصحاب المشروعات، وستمثل هذه الجائزة منصة تجمع رواد الأعمال بنخبة من الخبراء من القطاعات المختلفة.

حسين الرفاعي : إننا نساند ونؤمن بمساعي الجائزة لتشجيع الأفراد الموهوبين لأن هذا يعكس قيمنا الخاصة في المساعدة على تطوير وتشجيع ريادة الأعمال في مصر.

تماشيا مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، أطلقت شركة IEVENTS، جوائز "ريادة الأعمال في مصر" (EEA) والتي تسعى الشركة من خلالها لمساندة رواد الأعمال المصريين في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز شهر مايو 2021 ليتم تكريم أبرز رواد الأعمال وأصحاب المشروعات تقديرًا لجهودهم بحضور نخبة من أكبر خبراء الاقتصاد وريادة الأعمال في مصر.

وتوفر احتفالية "ريادة الأعمال في مصر" (EEA) فرصة للشباب للتواصل مع رائدي المجالات المختلفة ومع أصحاب المشروعات الأخرى مما سيعزز من عملية الابتكار، وسيشجع على ظهور جيلا جديدا من رواد الأعمال.

وتعليقا على إطلاق جوائز "ريادة الأعمال في مصر" (EEA) صرح عمرو منسي الرئيس التنفيذي لشركة I-EVENTS، أن مصر تشهد ثورة شبابية في الابتكار وريادة الأعمال، ولذلك كان إطلاق جوائز "ريادة الأعمال في مصر" (EEA) أمرا حتميا نابع من إيماننا بأهمية الاحتفال بتلك الكوادر الناجحة التي أثبتت جدارتها ووصلوا للقمة في مجالاتهم، وأصبحوا قدوة يقتضي بها ونأمل أن تصبح EEA مصدرا لإلهام للمزيد من الشباب وأصحاب المشروعات، وأن يتطلع جيلا جديدا من رواد الأعمال إلى EEA باعتبارها فرصة تواصل ومنصة ناجحة تجمعهم بأصحاب الخبرة ورواد المجالات المختلفة."

وتعتبر جوائز "ريادة الأعمال في مصر" (EEA) سابقة أولى من نوعها للاحتفال والتقدير بأبرز رواد الأعمال، وتضم اللجنة الاستشارية الخاصة بجائزة "ريادة الأعمال في مصر" (EEA) مجموعة من أكبر خبراء الاقتصاد وريادة الأعمال في مصر، وتساهم اللجنة في إدارة وتنظيم الجوائز من خلال مشاركتهم بخبراتهم السابقة في مجال تشجيع ومساندة رواد الأعمال. وتتمثل اللجنة في أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدى اليكتريك ، علاء الدين سبع، الشريك المؤسس لشركة BPE Partners ، أحمد حبيب ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Harvest Holdings والعضو المؤسس لشركة EO Cairo، حسين الرفاعي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة انرشيا للهندسة و التجارة ، دينا المفتي مؤسسة إنجاز مصر، ونيفين الطاهري، رئيسة مجلس إدارة دلتا شيلد للاستثمار، وأنسي ساويرس، الشريك المؤسس والشريك الإداري في HOF Capital، وثريا إسماعيل، المديرة التنفيذية لمؤسسة مينتور العربية، ووائل الفخراني، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيكس الدولية.

وتم إطلاق الموقع الرسمي للحفل في 24 فبراير الجاري للكشف عن الجوائز وتقديم المرشحين طلبات عرض مشروعاتهم. وستضم المسابقة أكثر من 15 تصنيفات منها: الهندسة المعمارية والتصميم، الأزياء والمجوهرات، التجارة الإلكترونية، التعليم، الصحة البدنية ونمط الحياة الصحية، الأغذية والمشروبات، الخدمات الإعلامية والإعلانية، وريادة الأعمال الاجتماعية، والسياحة، والجيل الثاني من عائلات رواد الأعمال بالإضافة الي المزيد من المجالات.

ويتم تقديم المشروعات عبر الموقع الرسمي، والتي سيتم تقييمها من قبل مجموعة من أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بكل مجال، والتي تتكون بحد أدنى من ثلاث أعضاء، وتم بالفعل اختيارها من قبل مجلس استشاري مكون من كبار القادة في المجالات المختلفة، وستتمكن هذه اللجنة الاستشارية من خلال جوائز EEA من مساندة هؤلاء الشباب من خلال خبراتهم في المجالات المتنوعة، وتعزيز قدراتهم للوصول إلى أحلامهم.

وتأتي جوائز EEA برعاية شركة انرشيا في مجال التنمية العقارية والتي تنفذ العديد من المشاريع في مصر، وذلك إيمانًا منها بدور ريادة الأعمال لتحقيق للتنمية الاقتصادية في مصر، وقال حسين رفاعي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة انرشيا للهندسة والتجارة، في هذا السياق "إننا نساند ونؤمن بمساعي الجائزة لتشجيع الأفراد الموهوبين لأن هذا يعكس قيمنا الخاصة في المساعدة على تطوير وتشجيع ريادة الأعمال في مصر."

وعلاوة على ذلك؛ ستقوم شركات اورنج و بيبسيكو برعاية الأحداث كشركاء راعيين.

وبهذه المناسبة قال المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنج مصر " نؤمن تماماً في اورنچ بالدور المهم والتأثير الكبير للشركات الناشئة ورجال الأعمال ليس فقط على أنفسهم ولكن أيضًا على المجتمع ككل. دائمًا ما يلهمنا رواد الأعمال والشركات الناشئة الناجحة ويجعلوننا سعداء للغاية خاصة عندما نلمس مدى تأثيرهم على مجتمعنا واقتصادنا .

وأضاف شاكر"نفتخر دائمًا باختيارنا هذا المسار لدعم رواد الأعمال الواعدين والعمل معهم لمشاركة أحلامهم ، ودعم تطلعاتهم لنشهد في النهاية نجاحاتهم الكبيرة".

أعرب محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر عن سعادته برعاية احتفالية "ريادة الأعمال في مصر" EEA

إيماناً من شركة بيبسيكو بأهمية دعم الشباب المصري كركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مؤكداً أن دعم أفكار الشباب وريادة الأعمال يعد أحد أهم أولويات شركة بيبسيكو مصر والذي يأتي تماشيا مع استراتيجية الشركة العالمية "الفوز الهادف" التي تقوم على تطبيق مفهوم "خلق القيمة المشتركة".

كما يعد دعم بيبسيكو لجوائز EEA ليس الأول من نوعه، ولكن للشركة باع طويل في دعم الشباب المصري من خلال مبادراتنا الرائدة في مجالي ريادة الاعمال و الرياضة.