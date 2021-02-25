تكثيف الفعاليات الطبية لمواجهة ظاهرة ختان الإناث بقرى ونجوع البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تكثف القوافل التوعوية والندوات التثقيفية بمحافظة البحيرة من فعلياتها لمواجهة ظاهرة ختان الإناث لخطورتها البالغة على صحة الأطفال، تأكيدا لأهمية نشر الوعي خاصة فى القرى والنجوع للقضاء على هذه العادات الضارة، وذلك بمشاركة كافة الأجهزة المعنية خاصة رجال الأزهر الشريف.

وتم تنظيم عدة ندوات تثقيفية وقوافل طبية بالبحيرة للتصدى لعادة ختان الإناث وخطورة هذه الممارسة ومضاعفاتها النفسية والجسدية، وأنها تعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفلة وجريمة مكتملة الأركان يمكن أن تؤدى إلى الوفاة، وتستمر تنظيم فعاليات مكثفة لمناهضة ممارسات هذه العادة الشنيعة بواسطة الفرق الطبية أو ما يسمى تطبيب ختان الإناث.