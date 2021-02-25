تعرف على اختبار "شيلينج" لفحص امتصاص جسمك لفيتامين ب 12

كتبت فاطمة خليل

يستخدم اختبار شيلينج لتحديد ما إذا كان الجسم يمتص فيتامين ب 12 بشكل طبيعى أم لا، ويسمى هذا الاختبار أيضاً "تحليل امتصاص فيتامين ب 12"، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كيفية إجراء اختبار "شيلينج" لفحص امتصاص الجسم لفيتامين ب 12، وفقاً لموقع "ucsfbenioffchildrens".

كيف يتم إجراء اختبار شيلينج؟

يمكن إجراء هذا الاختبار على أربع مراحل مختلفة لمعرفة سبب انخفاض مستويات فيتامين ب 12.

المرحلة الأولى: ستحصل على جرعتين من فيتامين ب 12 (كوبالامين) سوف تأخذ جرعة أولى صغيرة (شكل مشع من B12) عن طريق الفم ستحصل على جرعة ثانية أكبر بعد ساعة واحدة ستحتاج إلى جمع البول على مدار الـ24 ساعة القادمة، وإيصاله إلى المختبر أو مكتب طبيبك سيتم فحص البول لمعرفة ما إذا كنت تمتص فيتامين ب 12 بشكل طبيعى.

إذا كانت المرحلة الأولى غير طبيعية فيمكن إتمام المرحلة الثانية بعد 3 - 7 أيام.

المرحلة الثانية: يتم إعطاؤك B12 المشع مع العامل الداخلي والعامل الداخلي هو بروتين تنتجه خلايا في بطانة المعدة يحتاجه الجسم حتى تتمكن الأمعاء من امتصاص فيتامين ب 12 بكفاءة.

يمكن أن تحدد المرحلة الثانية من الاختبار ما إذا كانت مستويات فيتامين ب 12 المنخفضة ناتجة عن مشاكل في المعدة تمنعها من إنتاج العامل الداخلي.

إذا كان اختبار المرحلة الثانية غير طبيعي، يتم إجراء اختبار المرحلة الثالثة.

المرحلة الثالثة: يتم إجراء هذا الاختبار بعد تناول المضادات الحيوية لمدة أسبوعين يمكنه معرفة ما إذا كان النمو البكتيرى غير الطبيعى قد تسبب فى انخفاض مستويات فيتامين ب 12.

المرحلة الرابعة: يحدد هذا الاختبار ما إذا كانت مستويات فيتامين ب 12 المنخفضة ناتجة عن مشاكل فى البنكرياس مع هذا الاختبار، ستتناول إنزيمات البنكرياس لمدة ثلاثة أيام، تليها جرعة مشعة من فيتامين ب 12.

كيف تستعد لاختبار شيلينج؟

لا تأكل لمدة 8 ساعات قبل بدء الاختبار، ثم تناول الطعام بشكل طبيعي لمدة 24 ساعة القادمة يمكنك شرب الماء أيضاً.

قد يطلب منك مقدم الرعاية الصحية التوقف عن تناول الأدوية التي يمكن أن تؤثر على الاختبار.

لا يمكنك إجراء الحقن العضلي B12 في غضون 3 أيام قبل الاختبار.

أهمية اختبار شيلينج

يتم إجراء اختبار شيلينج للتحقق من امتصاص فيتامين ب 12 ولتقييم المرضى لفقر الدم الخبيث.

الأمراض الأخرى التي يمكن بموجبها إجراء الاختبار:

فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12

متلازمة العروة العمياء

فقر الدم الضخم الأرومات

ماذا تعنى نتائج الاختبار؟

إن التبول بنسبة 8 - 40% من فيتامين ب 12 المشع خلال 24 ساعة أمر طبيعي.

يمكن أن يسبب انخفاض مستويات فيتامين ب 12 فقر الدم الضخم الأرومات.

إذا كانت هناك مشكلة في قدرة المعدة على تكوين عامل جوهري، فإن المرحلة الأولى من الاختبار ستكون غير طبيعية والمرحلة الثانية ستكون طبيعية.

ستكون كل من اختبارات شيلينج في المرحلة الأولى والثانية غير طبيعية لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في امتصاص فيتامين ب 12 والعامل الداخلي في الأمعاء الدقيقة.

قد تكون النتائج غير الطبيعية بسبب:

مرض القنوات الصفراوية

مرض الاضطرابات الهضمية

مرض كرون

مرض الكبد

مرض البنكرياس