تعرف على أول مدرسة دولية حكومية للغات بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد أول مدرسة دولية حكومية للغات بمحافظة كفر الشيخ بدء تلقى الطلبات أول مارس المقبل، كما تقبل التحويلات من أبناء المحافظة بمدارس المحافظات الأخرى، على أن تبدأ الدراسة العام الدراسي المقبل، ودعا اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أولياء أمور الطلاب بزيارة المدرسة، للتعرف على مميزات المدرسة لكونها أول مدرسة حكومية بكفر الشيخ، تتمتع بمزيد من الأنشطة التعليمية والثقافية.

فالمدرسة تضم حدائق وملاعب متعددة، واستراحات، ورصف بالإنترلوك، وحمام سباحة، ومعامل متعددة، وحجرات لمزاولة الأنشطة، وغرف متعددة الأغراض، ومسارات مخصصة لذوى الهمم، وتقع المدرسة على رافد الطريق الدولي قبل كمين القرضا للقادمين من كفر الشيخ متجهين للكمين.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المدرسة ستبدأ في تلقى الطلبات أول شهر مارس المقبل، لتبدأ الدراسة بها العام الدراسي المقبل 2021-2022، لتكون أول مدرسة حكومية بكفر الشيخ، تتمتع بمزيد من الأنشطة التعليمية والثقافية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المدرسة ستكون مميزة في كل شىء بما في ذلك معلميها، حيث سيجري الاستعانة بخبرات تعليمية متميزة، وأعدت المدرسة لتكون منارة تعليمية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المدرسة الدولية الحكومية تضم 3 مراحل تعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية، وهي مدرسة لغات دولية حكومية متاحة لكل أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن بها 43 فصلاً، وتستقبل أبناء المحافظة من كافة المراكز لمن يرغب من أولياء الأمور، وأنه يعتبرها بمثابة جامعة، تضاهي المدارس الدولية الخاصة بالقاهرة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة الفصول، والمسرح المدرسي، موجهاً الشكر لكل العاملين الذين يبذلون جهوداً للانتهاء من الأعمال بها، مؤكداً أن المدرسة متاحة لكل أبناء المحافظة من كافة المراكز، وتم إنشاؤها لتكون أفضل من أي مدرسة بالمحافظات الأخرى.



الفصول الدراسية



الفصول



المدرسة الدولية الحكومية بكفر الشيخ أول مدرسة دولية بالمحافظة (1)



المدرسة الدولية الحكومية بكفر الشيخ أول مدرسة دولية



المدرسة الدولية فى كفر الشيخ



المدرسة تضم حدائق وملاعب متعددة



المدرسة تضم ملاعب كبيرة



فصول المدرسة الدولية ببورسعيد



فصول المدرسة



لوحات



مساحات واسعة داخل المدرسة الدولية