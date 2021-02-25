تعرف على أهم توصيات حماية البطاطس والطماطم والفراولة من الأمطار

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع"، عدد من التوصيات التى أصدرها مركز البحوث الزراعية الواجب اتباعها لحماية زراعات البطاطس والطماطم والفراولة من الصقيع والأمطار، وضرورة توعية المزارعين لكيفية مواجهة الآثار السلبية للظروف الجوية التى تشهدها البلاد حاليا .

وجاءت التوصيات على النحو التالى :

أولاً: حماية محصول البطاطس من الصقيع والامطار :

يجب إتباع هذه الإجراءات عند توقع وجود صقيع.

-الرى على الحامى ليلة التوقع بوجود صقيع.

‏-رش النباتات بالكبريت الميكرونى.

-‏الرش بسليكات البوتاسيوم، الرش بالأحماض الأمينية.

-الرش بأحد المبيدات (العلاجية والجهازية) المتخصصة فى الأمراض الفطرية الناتجة عن الصقيع

وفى حالة سقوط أمطار يجب إتباع هذه الإجراءات

- تأجيل الحصاد لحوالى إسبوع حتى يتم جفاف التربة

-تصريف ماء الرى الراكده فى الخطوط .

-‏الرش بسليكات البوتاسيوم، الرش بالأحماض الأمينية.

-الرش بأحد المبيدات (العلاجية والجهازية) المتخصصة فى الندوة المتأخرة

ثانيا

الإجراءات الإحترازية لحماية زراعات الطماطم من الصقيع والأمطار

عند انخفاض درجات الحرارة ليلا إلى أقل من 8 5م وعند ازدياد هبوط فى درجات حتى الوصول إلى درجه 2 5م – صفر يحدث موت للنباتات وتلف الثمار

‏ يوصى فى حاله احتمال حدوث صقيع

-تقارب فترات الرى فى الرى بالغمر وفى نظام الرى بالتنقيط يكون الرى آخر النهار

-رش النباتات بمنقوع السوبر فوسفات 2% مع منقوع البوتاسيوم 1.5%

-التعفير بالكبريت ويكون عقب الرش السابق بعدد 2 – 3 يوم

--الاهتمام بالتسميد العضوى الجيد حيث يعمل على تدفئه منطقه الجذور وزيادة القدرة على الامتصاص مما يؤدى إلى زيادة نسبه الماء المرتبط داخل الأوراق والثمار وكلما زادت نسبه المياه المرتبط إلى الماء الحر يكون النبات اكثر تحملا للصقيع ولا يحدث الا عند درجات الحرارة تحت الصفر، وعليه فان الرش بالبوتاسيوم وبعض العناصر الصغرى فى هذه الفترة تساعد على زيادة نسبه الماء المرتبط.

أيضا سقوط الأمطار يؤدى الى غسيل كل العناصر حول النباتات وبالتالى يحدث تدهور لحاله العامه للنباتات وعليه لابد

‏-رش العناصر الغذائية كامله كرش ورقى مع رش الطحالب الخضراء والتى تزيد كفاءة القدرة على تحمل اضرار البرودة والصقيع

-عدم توقف الرى خاصه فى الأراضى الملحيه والتى تذوب بفعل الأمطار وتودى إلى عملية بلازما الخلايا وموت النباتات والرى اثناء الأمطار يعمل على غسيل حول النبات ويلافى اضرار الملوحة.

- لابد من وجود طريقه لصرف الماء الزائد بفعل الأمطار فى المصارف لعدم تجمعها حول النباتات واحداث اعفان الجذور

ثالثا ‏الإجراءات الاحترازية لحماية زراعات الفراولة من الصقيع والأمطار

‏يحدث ضرر لزراعات الفراولة بسبب التقلبات الجوية وموجة الصقيع وهبوب الرياح والعواصف الترابية وبرودة الجو وسقوط الأمطار، وباتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية تفاديا لعدم تأثر المحصول من قلة الإنتاج.

‏لذلك ننصح

متابعة النشرات الجوية التى تُصدرها الجهات المعنية أولاً بأول واتباع كافة الإرشادات الخاصة بمثل هذه الأحوال الجويةو تدريب المرشدين الزراعيين على استخدام تقارير التنبؤات والانذار المبكر واعطاء توصيات مبكرة للمزارعين للحد من آثار التقلبات الجوية غير المواتية

‏ ضرورة رى الحقل رية سريعة قبل البرد مباشرةعلى الحامى أخر النهار

القيام بتغطية النباتات بالأغطية البلاستيكية لحماية النبات من اضرار درجات الحرارة المنخفضة وكذلك حمايتها من اضرار المطر

الرش بالكبريت الميكرونى وسليكات البوتاسيوم ويكون الرش اخر النهار

‏*الرش بمخلوط سلفات الماغنسيوم (كيلو) والبوتاسيوم فوسفيت (كيلو) على 300 لتر للفدان والرش اخر النهار

‏* الرش بالكالسيوم المخلبى لانة يعمل على تقوية جدر الخلايا وبالتالى زيادة مقاومة النبات للأمراض الفطرية

تصريف مياة الأمطار بين مصاطب الزراعة بطريقة آمنة لا تؤدى لتجمعها

-الرش بالأحماض الأمينية أو السيتوكينيات، أو سليكات البوتاسايوم

الرش الوقائى بالمبيدات الفطرية عقب انتهاء المطر للوقاية من الامراض الفطرية خاصة عفن البوترايتس وهذة المبيدات مثل البليز والسويتش وامستارتوب بالجرعات الموصى بها

- الرش بحمض السلسليك لأنة يزيد من المقاومة الدفاعية للنبات ضد الامراض الفطرية خاصة بعد المطر

-الاهتمام بالتسميد الفوسفاتى (حمض الفوسفوريك ) لانة يدخل فى تكوين مركبات الطاقة وبالتالى زيادة مقاومة النبات للصقيع وكذلك الأهتمام بالتسميد البوتاسى

‏-تقليل استخدام التسميد النيتروجينى وخاصة النترات واليوريا لانة يعمل على زيادة غضاضة النبات وبالتالى زيادة الأصابة بالأمراض الفطرية.