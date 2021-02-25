تسجيل صفر إصابات بكورونا بشمال سيناء لليوم الرابع على التوالى

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت صحة شمال سيناء في بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا صفر إصابات جديدة لليوم الرابع على التوالي.

وأعلنت صحة شمال سيناء أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل صفر حالات ايجابية وسبقها بـ3 أيام متتالية تسجيل صفر إصابات، كما سجلت حالة وفيات ، وشفاء 5 حالة من بين المصابين .

وأوضح البيان، أن الحالات التى تتلقى العلاج بالمستشفيات 9 حالات تتلقى العلاج بمستشفيات المحافظة المخصص فيها أماكن عزل وعلاج حالات كورونا تحت الرعاية الطبية المباشرة، و 67 حالة عزل منزلى يتلقون العلاج فى بيوتهم وفقا للبروتوكول العلاجى المتبع.

وجاء فى البيان أن إجمالى إحصائيات متابعة كورونا فى عموم مراكز وقرى شمال سيناء منذ ظهور الجائحة سجلت 106 حالات وفاة، 312 حالة ايجابية، فيما بلغ إجمالى عدد حالات الشفاء 1757 حالة .

وانتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بشمال سيناء من تطهير مناطق واحياء بالعريش .

وواصلت مديرية الصحة بشمال سيناء، حملاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا بحملات ارشادية وندوات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى بث رسائل توعوية توضح كيفية التعامل مع المرض فى حالة الإصابة والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية منه، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة .