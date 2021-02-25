اليوم السابع
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بوتين يدعو فى اتصال مع باشينيان جميع الأطراف فى أرمينيا لضبط النفس

الخميس، 25 فبراير 2021 06:15 م
بوتين يدعو فى اتصال مع باشينيان جميع الأطراف فى أرمينيا لضبط النفس بوتين
كتب محمد جمال

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس آخر المستجدات في أرمينيا مع رئيس حكومة هذا البلد نيكول باشينيان، ودعا رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان المعارضة للكف عن الاحتجاج وبدء محادثات للبحث عن حل للأزمة السياسية، وكان الجيش قد أصدر بيانا في وقت سابق اليوم يدعو فيه باشينيان وحكومته للاستقالة مما دفع رئيس الوزراء للتحذير من محاولة انقلاب ضده، وقال، إن البعض يحاول الزج بالجيش في عمل غير دستورى والشعب لن يسمح بانقلاب عسكرى.
 
وأكد رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، أن القوات المسلحة الأرمينية تخضع للشعب ولرئيس الوزراء، وقال باشينيان -أثناء مشاركته في مسيرة بشوارع يريفان مع أنصاره "إن الجيش يخضع للشعب ولرئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن الوضع فى البلاد يمكن السيطرة عليه، ومستبعدا احتمال وقوع اشتباكات أهلية في البلاد.
 
وأضاف "لقد اتخذ الجيش قرارا مبينا على العواطف" (في إشارة إلى بيان القوات المسلحة المطالب باستقالته)، مشيرا إلى أن خطر الاشتباكات قائم دائما والوضع متوتر، ووصف "خطر الانقلاب" بأنه يمكن السيطرة عليه.

 


بوتين

روسيا

نيكول باشينيان

انقلاب عسكرى

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