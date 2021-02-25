المشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب فى المناطق المحرومة بأسوان × 6 معلومات

أسوان – عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شكره للوكالة السويسرية لتعاونها البناء في تحقيق التنمية المستدامة، ومساهمتها الجادة في توفير مياه الشرب لبعض المناطق المحرومة بشرق مدينة أسوان من خلال مشروعات تحسين مياه الشرب، متمنياً أن يشهد فصل الصيف المقبل إنهاء معاناة المواطنين من ضعف وانقطاع مياه الشرب من خلال تنفيذ هذا المشروع الحيوى.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن المشروع، تعرف عليها:

1. يعد مشروع تحسين مياه الشرب ببعض المناطق فى أسوان أحد مشروعات وكالة التعاون الدولى السويسرى.

2. يستهدف المشروع مناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب شرق مدينة أسوان.

3. يهدف المشروع لتحسين مياه الشرب بهذه المناطق.

4. يسعى المشروع إلى إنهاء معاناة المواطنين من ضعف وانقطاعها خاصة مع فترة الصيف.

5. تصل تكلفة المشروع الإجمالية إلى نحو 8,8 مليون فرنك سويسرى.

6. يشمل المشروع أيضاً، تقديم الدعم والتوعية الخاصة للمواطنين.





المشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب





المشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب





المشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب

