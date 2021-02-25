المسكنات ومضادات الإكتئاب من أسباب الإصابة بالإمساك.. أطعمه تساعد فى العلاج

كتبت هند عادل

تساعد بعض الأطعمة على إكمال روتين الهضم بشكل أسرع لتخفيف الإمساك، فقد يكون سبب الإمساك عدة عوامل تتعلق بنوع الطعام الذي يأكله الشخص، أو بمرض معين أو حتى الإجهاد أيا كان السبب، فإن المريض يبحث عن طرق لتخفيف الحالة، فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى خطة وجبتك للتخلص من الإمساك المزعج، وفقا لتقرير لموقع time now news.

الإمساك ليس أمرًا مزاحًا، والمريض وحده يعرف كيف يمكن أن تكون نوبة واحدة منه مزعجة أولئك الذين يعانون من الإمساك المزمن يلجأون أيضًا إلى العلاج من الأطباء.

ما الذي يسبب الإمساك:



هناك عدة أسباب تجعل المرء يعاني من الإمساك، يمكن أن يكون سببه حالة طبية قصور الغدة الدرقية ومرض التهاب الأمعاء والأدوية المسكنات ومضادات الاكتئاب وعوامل أخرى قد تكون خارجة عن إرادتك قد تشعرك بعض الأطعمة بأنك تعاني من انتفاخ في المعدة وألم أو انزعاج في البطن وصعوبة في التبرز.

نصائح لتخفيف الإمساك:



تضيف الأطعمة الغنية بالألياف حجمًا ووزنًا إلى البراز وتنعيمه وتحفيز حركة الأمعاء، ومع ذلك في بعض الناس، يمكن أن تؤدي النظم الغذائية الغنية بالألياف إلى زيادة حدة الإمساك، لذلك لا تتخذ خيارات أوتغييرات هنا دون استشارة طبيبك، اشرب الكثيرمن الماء، خاصةً عند زيادة تناول الألياف، اتمرن بانتظام، وعضلات الحوض القوية هي عامل حاسم في تحسين أعراض الإمساك .

5 أطعمة للتغلب على الإمساك:



تأكد من تناول كمية كافية من الماء:

هذه هي الخطوة الأولى نحو تخفيف الإمساك اشرب الكثير من الماء طوال اليوم ، خاصة إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف، ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ. سيكون للجسم جيد الترطيب أيضًا تأثير إيجابي على الأمعاء ويجعل الحركات أكثر سلاسة وتكرارًا.

تناول الكثير من اللبن الرائب المعالج بروبيوتيك :

اللبن الرائب والزبادي والحليب المعالج بروبيوتيك، واللبن يحتوى على بكتيريا صحية تساعد على تحسين عملية شفط الأمعاء من المفترض أن تساعدك 2-3 أكواب من اللبن الرائب يوميًا في الحفاظ على صحة الميكروبيوم أو البكتيريا المعوية البشرية.

الموز غير الناضج:

يؤكل مسلوقًا مع الملح ومسحوق الفلفل والقرفة المطحونة حيث يحتوى على كمية جيدة من الألياف.

تناول البرقوق المجفف

(المعروف أيضًا باسم الخوخ المجفف) إلى السلطات والحبوب ودقيق الشوفان والمخبوزات والعصائر يُعرف البرقوق بتغذيته الغنية ومحتواه العالي من الألياف وتأثيره الملين الطبيعي لدى عدد قليل من الأشخاص.

تناول تفاحة في اليوم:

التفاح غني بالألياف. تناولها مقطعة إذا كانت هذه هي الطريقة التي تحبها ، ولكن ليس مقشرًا تناول قشر التفاح الذي يحتوي على البكتين في القناة الهضمية ، يتم تخمير البكتين بسرعة بواسطة البكتيريا لتشكيل أحماض دهنية قصيرة السلسلة، والتي تسحب الماء إلى القولون، وتلين البراز وتقلل من وقت عبور الأمعاء، الفواكه الأخرى (الفواكه الطازجة) التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي هي الكمثرى ، والتين، وفاكهة الكيوي، والأفوكادو كل هذه الفاكهة غنية بالمغذيات وقليلة السعرات الحرارية، وغنية بالألياف.