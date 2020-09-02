اطمن على نفسك.. هل توجد تحاليل دم وأشعة تكشف سبب الإمساك المزمن؟

كتبت فاطمة خليل

الإمساك مشكلة شائعة عند الكثيرين، قد يحدث الإمساك من تلقاء نفسه أو قد يكون بسبب حالة أو مشكلة كامنة مثل الغدة الدرقية غير النشطة، أو اضطراب عصبي، أو استخدام الأدوية، أو الجفاف ، أو بشكل أكثر خطورة انسداد معوي أو سرطان القولون والمستقيم، من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز تحاليل الدم والأشعة لتشخيص سبب الإمساك المزمن.

وبحسب موقع "very well health" يمكن أحيانًا تشخيص الإمساك وأسبابه المحتملة من خلال التاريخ الطبي والفحص البدني فقط ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد يلزم إجراء مزيد من الاختبارات، مثل اختبارات الدم أو منظار القولون أو الآشعة.

تحاليل الدم لتشخيص سبب الإمساك



بناءً على نتائج تاريخك الطبي وفحصك البدني، قد يتم طلب اختبارات دم مختلفة على سبيل المثال ، إذا اشتبه طبيبك في أن قصور الغدة الدرقية هو سبب محتمل للإمساك، فسيتم طلب إجراء اختبار الدم للهرمون المنبه للغدة الدرقية (TSH).

تتضمن أمثلة اختبارات الدم الأخرى التي يمكن طلبها ما يلي:

-تعداد الدم الكامل (CBC)

-السكر الصائم

-لوحة التمثيل الغذائي الشاملة (CMP)

منظار القولون



لا ينصح عمومًا بمنظار القولون للبالغين المصابين بالإمساك ومع ذلك ، في حالة وجود الأعراض التالية ، يكون تقييم المنظار الداخلي (عادةً تنظير القولون ، ولكن في بعض الأحيان تنظيرًا سينيًا مرنًا للمرضى الأصغر سنًا) مضمونًا بشكل عام لاستبعاد السرطان أو الحالات الخطيرة الأخرى:

-نزيف مستقيمي

-اختبار الدم الخفي في البراز الإيجابي ، مما يشير إلى وجود دم في البراز

-فقر الدم بسبب نقص الحديد

-فقدان الوزن غير المقصود

-أعراض انسداد معوي (مثل الانتفاخ الشديد ، وعدم القدرة على إخراج الغازات أو البراز ، وآلام البطن ، وأكثر من ذلك)

-ظهور الإمساك مؤخرًا بدون تفسير واضح

-التاريخ العائلي للإصابة بسرطان القولون أو سرطان المستقيم

-تاريخ عائلي لمرض التهاب الأمعاء

بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يبرر إجراء تنظير القولون إذا كان الشخص على وشك الخضوع لعملية جراحية للإمساك أو كان يبلغ من العمر 50 عامًا أو أكثر ولم يخضع بعد لفحص سرطان القولون والمستقيم القياسي باستخدام تنظير القولون.

الآشعة الأخرى لتشخيص الامساك



في بعض الأحيان، هناك ما يبرر التصوير والدراسات التشخيصية الأخرى لتشخيصات محتملة محددة على سبيل المثال ، إذا كان طبيبك قلقًا بشأن انسداد الأمعاء ، فقد يطلب منك إجراء أشعة سينية على البطن.

وبالمثل ، قد يُطلب إجراء دراسات عبور القولون لتقييم مدى جودة حركة البراز عبر القولون.

قد تشمل الدراسات التشخيصية الأخرى ما يلي:

-قياس الضغط الشرجي: اختبار يقيس مدى جودة عمل العضلة العاصرة الشرجية والعضلات المحيطة بالشرج والمستقيم

-اختبار طرد البالون: اختبار يقيس المدة التي يستغرقها إخراج بالون مملوء بالماء من المستقيم

-تصوير الدم: تصوير بالأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) يُظهر فتحة الشرج والمستقيم وكيف يتغيران مع حركة الأمعاء للشخص.