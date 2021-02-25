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الشرطة الصينية تقبض على أشخاص أهانوا أربعة جنود قتلوا فى اشتباك مع الهند

الخميس، 25 فبراير 2021 12:33 ص
الشرطة الصينية تقبض على أشخاص أهانوا أربعة جنود قتلوا فى اشتباك مع الهند الصين
كتب أحمد عرفة

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ألقت الشرطة الصينية القبض على ستة أشخاص على الأقل بتهمة إهانة أربعة جنود قتلوا في اشتباك مسلح في منطقة لاداخ على الحدود مع الهند في الهملايا في يونيو الماضي.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم قالت الشرطة الصينية إن الأشخاص الستة احتجزوا لمدة تصل إلى 15 يوما في أنحاء الصين، وهناك متهم آخر يعيش حاليا في الخارج وسيتم احتجازه عند عودته.

 

وكانت بكين أصدرت في 2018 قانونا يحظر "إهانة الأبطال والشهداء أو التشهير بهم". وسيتحول الأمر إلى جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي في البلاد، الذي سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

 

 


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