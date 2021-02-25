السكة الحديد تقرر تعديل تركيب عربات بعض القطارات ابتداء من السبت

كتب رضا حبيشى

أكدت هيئة السكة الحديد أنه بهدف توفير سبل الراحة والأمان وتيسيرا على الجمهور قررت تعديل تركيب عربات بعض القطارات على الوجهين البحرى والقبلى وذلك من أجل توفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب وذلك اعتبار من السبت المقبل كالتالى: