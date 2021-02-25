اليوم السابع
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البيت الأبيض: الرئيس الأمريكى جو بايدن سيتصل بالعاهل السعودى قريبا

الخميس، 25 فبراير 2021 07:57 م
البيت الأبيض: الرئيس الأمريكى جو بايدن سيتصل بالعاهل السعودى قريبا جو بايدن
رويترز

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أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتصل بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود "قريبا جدا"، وأن هناك مجموعة إجراءات على الطاولة تتعلق بالمملكة.


جو بايدن

خادم الحرمين

الملك سلمان

البيت الابيض

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