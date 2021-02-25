البيت الأبيض: الرئيس الأمريكى جو بايدن سيتصل بالعاهل السعودى قريبا

رويترز

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتصل بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود "قريبا جدا"، وأن هناك مجموعة إجراءات على الطاولة تتعلق بالمملكة.