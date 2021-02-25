البرهان يتسلم رسالة خطية من رئيس أريتريا عن العلاقات الثنائية

(أ ش أ)

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من الرئيس الإريترى اسياس أفورقي، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها فى كافة المجالات، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الاريترى عثمان صالح، يرافقه مستشار الرئيس الاريترى يمانى قبراب.

ونقل الوفد الأريترى تحيات الرئيس اسياس أفورقى لرئيس مجلس السيادة وتمنياته له وللسودان بالتقدم والإزدهار والنماء والاستقرار.

وأكد اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون المشترك إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال شعبى البلدين.