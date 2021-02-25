اليوم السابع
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الخميس، 25 فبراير 2021 04:25 ص
خالد صلاح
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البرهان يتسلم رسالة خطية من رئيس أريتريا عن العلاقات الثنائية

الخميس، 25 فبراير 2021 04:00 ص
البرهان يتسلم رسالة خطية من رئيس أريتريا عن العلاقات الثنائية البرهان
(أ ش أ)

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 تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من الرئيس الإريترى اسياس أفورقي، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها فى كافة المجالات، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الاريترى عثمان صالح، يرافقه مستشار الرئيس الاريترى يمانى قبراب.

ونقل الوفد الأريترى تحيات الرئيس اسياس أفورقى لرئيس مجلس السيادة وتمنياته له وللسودان بالتقدم والإزدهار والنماء والاستقرار.

وأكد اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون المشترك إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال شعبى البلدين.

 

 

 

 

 

 


أريتريا

السودان

البرهان

الخرطوم

أديس أبابا

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