ارتفاع بورصة مسقط للجلسة الثالثة.. وإدراج صندوق عمان العقارى

كتب هانى الحوتى

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.400% رابحاً 14.312 نقطة ليغلق عند مستوى 3601.797 نقطة، وبلغ حجم التداول 30 مليون سهم بقيمة 4 ملايين ريال عبر تنفيذ 717 صفقة لعدد 57 سهماً.

وارتفع 23 سهماً على رأسها سهم "التأمين العربية فالكون" بنسبة 9.76%، ثم سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 7.59%، ثم سهم "كلية مجان" بنسبة 7.43%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم "عمان كلورين" بنسبة 9.93%، ثم سهم "الخليجية لإنتاج الفطر" بنسبة 9.83%، ثم سهم "الكامل للطاقة" بنسبة 7.43%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 667.4 ألف ريال عماني.

في سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالي ة، إدراج وحدات صندوق عمان العقاري في السوق الموازية برأسمال قدره 65.5 مليون ريال عماني مقسم إلى 654.8 مليون وحدة بسعر إصدار قدره 102 بيسة عبارة عن 100 بيسة قيمة الوحدة و2 بيسة مصاريف إصدار، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 فبراير.

كما أعلنت إدارج حقوق الأفضلية لأسهم البنك الأهلي البالغ عددها 300 مليون سهم حقاً للتداول المؤقت في سوق حقوق الأفضلية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 فبراير وحتى يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس المقبل، بسعر طرح قدره 101 بيسة للسهم الواحد عبارة عن 100 بيسة لكل سهم و1 بيسة مصاريف إصدار.

وأعلنت السوق، إدراج سندات ثانوية غير مضمونة لشركة عمان للاستثمارات والتمويل بقيمة 750 ألف ريال عماني مقسمة إلى 7.5 مليون سند بسعر طرح قدره 0.100 ريال عماني للسند الواحد، وبفائدة سنوية قدرها 5% وحتى تاريخ استحقاقها في 25 فبراير عام 2026.