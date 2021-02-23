ارتفاع بورصة مسقط بنسبة 38% بجلسة الثلاثاء.. و699 ألف ريال خسائر محاجر الخليج

كتب هانى الحوتى

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بعد تراجعه أمس، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.380% رابحاً 13.384 نقطة ليغلق عند مستوى 3574.588 نقطة، وبلغ حجم التداول 29.9 مليون سهم بقيمة 4.02 مليون ريال عبر تنفيذ 470 صفقة لعدد 41 سهماً.

وارتفع 12 سهماً على رأسها سهم "المدينة تكافل" بنسبة 9.41%، ثم سهم "مسندم للطاقة" بنسبة 3.27%، ثم سهم "أريدو" بنسبة 2.50%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 5%، ثم سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 4.32%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 3.30%، فيما تصدر سهم "بنك نزوي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 2 مليون ريال عماني.

في سياق متصل أعلنت محاجر الخليج، البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وحققت الشركة خسائر بقيمة 699.4 ألف ريال عماني عام 2020 مقابل خسارة 727.8 ألف ريال عماني عام 2019.

في سياق آخر أعلنت شركة المدينة تكافل، موافقة مجلس الإدارة على التوصية للجمعية العامة حول مقترح توزيع أرباح نقدية وفقاً للبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وبلغت 10 بيسات للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة للمساهمين، خاضعة لموافقة الجمعية العامة العادية.

في سياق ذاته أعلنت شركة الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة، البيانات المالية المدققة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 191.4 ألف ريال عماني عام 2020 مقابل 254.5 ألف ريال عماني عام 2019 بنسبة انخفاض 24.8%، وحققت الشركة خسائر بقيمة 261.6 ألف ريال عماني عام 2020 مقابل 622.1 ألف ريال عماني بنسبة انخفاض 57.9%.