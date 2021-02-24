ارتفاع بورصة مسقط بنسبة 0.36% للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بارتفاع 8 أسهم

كتب هانى الحوتى

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.360% رابحاً 12.897 نقطة ليغلق عند مستوى 3587.485 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.2 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 303 صفقة لعدد 28 سهماً.

وارتفعت 8 أسهم على رأسها سهم "المدينة تكافل" بنسبة 8.60%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 2.63%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.17%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "التأمين الأهلية" بنسبة 5.42%، ثم سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 1.99%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.96%، فيما تصدر سهم "المدينة تكافل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 747.8 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة النهضة للخدمات، البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وحققت الشركة إيرادات بقيمة 105.5 مليون ريال عماني عام 2020 مقابل 106.7 مليون ريال عماني عام 2019، وبلغ صافي الأرباح 9.6 مليون ريال عماني عام 2020 مقارنة مع 19.9 مليون ريال عماني عام 2019، وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 20 بيسة للسهم الواحد.