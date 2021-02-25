احذر.. الإفراط فى الجلوس أمام الكمبيوتر يؤدى للإصابة بمتلازمة النفق الرسغى

كتبت هند عادل

حدد الأطباء بعض الاضطرابات العضلية والهيكلية الشائعة التي تحدث بسبب العمل على أجهزة الكمبيوتر لفترة طويلة وهو أمر يقوم به الشخص العادي من 8 إلى 9 ساعات يوميًا، وهو ما يؤدى إلى الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي، وفقا لتقرير لموقع time now news.

متلازمة النفق الرسغي هي اضطراب يسمى أيضًا ضغط العصب المتوسط إنها حالة تؤدي إلى أعراض مثل التنميل والضعف والوخز في يدك، تحدث متلازمة النفق الرسغي عندما يكون هناك ضغط على العصب المتوسط هذا هو العصب الذي يمر عبر طول ذراعك ، ويمر عبر ممر على الرسغ يسمى النفق الرسغي وينتهي في يدك يتحكم هذا العصب في حركة وإحساس إبهامك وجميع أصابعك ، باستثناء الإصبع الخنصر.

تسببت جائحة الفيروس التاجي الجديد في بعض الأضرار الجانبية للبقاء في المنزل والعمل من المنزل يتضمن ذلك الاستخدام المستمر والمتزايد لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وزيادة وقت الشاشة، وكل ذلك مع وضعيات سيئة باستمرار، مما يؤدي إلى مشاكل في العظام والعضلات، وحتى ضعف صحة العين يمكن أن تكون متلازمة النفق الرسغي أيضًا إحدى الطرق التي تأثرت بها صحتنا بسبب الوباء.

عوامل الخطر وأعراض متلازمة النفق الرسغي



قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة النفق الرسغي من غيرهم يجب أن يكونوا أكثر حرصًا وأن يتخذوا الاحتياطات ، مع الانتباه أيضًا لأعراض الاضطراب.

عوامل الخطر الشائعة لمتلازمة النفق الرسغي:



عظام صغيرة بشكل غير طبيعي تشكل النفق الرسغي (بين الرسغين واليدين).

حركات متكررة ومتكررة لليدين والمعصمين.

أي تلف في مفاصل الرسغ أو اليدين.

الحمل.

سن اليأس.

بعد إجراء عملية استئصال الثدي.

السمنة.

مشاكل طبية معينة بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي أو مرض السكري أو قصور الغدة الدرقية أو الذئبة.

الأعراض الشائعة لمتلازمة النفق الرسغي



حرق أو تنميل أو وخز أو ألم في الإبهام والأصابع وليس الخنصر.

قد يصل الوخز أيضًا إلى ساعدك.

تورم الأصابع.

شعرت بصدمات في الإبهام والأصابع.

صعوبة في الإمساك والقرص.

صعوبة في صنع القبضة.

إذا رأيت أيًا من هذه الأعراض التي استمرت لبعض الوقت ، فيجب عليك مراجعة الطبيب للعلاج ، خاصة إذا كنت ترغب في تجنب الجراحة يمكن أن تزداد هذه الأعراض سوءًا بمرور الوقت ، مما يجعل من الصعب عليك أداء الأنشطة اليومية.