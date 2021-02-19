التنظيم والإدارة يستعرض جهوده فى يناير: التسوية لـ1139 وتثبيت 3819 ونقل 247 موظفا

كتب أحمد حمادة

استعرض الدكتور صالح الشيخ ،رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريراً بشأن أهم ما تم إنجازه من موضوعات خلال شهر يناير الماضي.

وتضمن التقرير الذي نشره الجهاز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" انتهاء الجهاز من دراسة إعادة تعيين عدد (1139) موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما انتهى الجهاز من دراسة تثبيت عدد (3819) موظفاً، وترقية (119) موظفاً ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، ونقل عدد (247) موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وتضمنت جهود الجهاز خلال شهر يناير الماضي الانتهاء من دراسة تعديل الشكل التعاقدي لعدد (202) من العاملين ببعض وحدات الجهاز الإداري، كما وافق أيضاً على منح حافز التميز العلمي لعدد (36) موظفاً ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.

وفي سياق متصل، انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف عدد (2148) مُوّظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية. ودراسة تمويل درجات لعدد (241) وظيفة ببعض الجهات الإدارية.

علاوةً على ذلك، أتمّ الجهاز دراسة تنفيذ عدد (2027) حُكماً قضائياً متنوعاً ما بين صرف مقابل نقديّ عن رصيد الإجازات وغيرها، لعدد من موظفي وحدات الجهاز الإداري.. وفيما يتعلق بتصويب الأوضاع الوظيفية، انتهى الجهاز من دراسة تصويب الوضع الوظيفي لعدد (12) موظفاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة. كما انتهى من دراسة التعيين على وظيفة قيادية لعدد (18) جهة إدارية.

وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، انتهى الجهاز من إجراء تعديلات بالهياكل التنظيمية لعدد (19) جهة إدارية،

وانتهى الجهاز من دراسة اعتماد وتجديد اعتماد عدد (4) مراكز تدريبية ببعض الجهات الإدارية، فيما انتهى الجهاز أيضاً من تدريب عدد (3074) موظفاً من المُرشَّحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة ليصل إجمالي عدد المتدربين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية حتى الآن إلى (22149) متدرباً.

وفي سياق البرامج التدريبة، انتهى الجهاز من تنفيذ عدد (7) برامج تدريبية استفاد منها (110) متدرباً من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وفيما يتعلق بالشكاوى، انتهى الجهاز من دراسة (4144) شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.