إحالة 5 مسئولين بالوادى الجديد للمحاكمة التأديبية لاضرارهم بالمال العام

كتب عبد الله محمود

قررت النيابة الإدارية، إحالة 5 مسئولين بمحافظة الوادي الجديد للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، مما ترتب عليها الإضرار بالمال العام وضياعه.

أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 57 لسنة 62 قضائية عليا، أن المحالون خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن" ع.ح.أ"، مدير عام الشئون المالية ولإدارية بديوان عام محافظة الوادي الجديد، أعد وأعتمد مذكرات بطلب شراء دهانات، وأصدر أوامر إسناد وتوريد أصناف قيمتها 78 ألف جنيهًا دون الحاجة الفعلية لها، ما ترتب عليه عدم ااستخدامها وبقائها في المخازن، حتى إنتهت مدة صلاحيتها.

فيما كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن" م.ع.م"، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، أعد مذكرة موجهه إلى سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، بطلب صرف جميع الكميات الموجودة بمخازن المحافظة من الدهانات، رغم عدم توقيعها من متخصص هندسي ومدير الإدارة الهندسية، وأثبت بها خلو مخازن الوحدة من تلك الأصناف بالمخالفة للحقيقة لوجود 22 كيلو بالمخازن، ورغم عدم إعداد مقايسة تقديرية موضحًا بها الأماكن المطلوب دهانها وأطوالها.

وتبين من التحقيقات أن" م.ع.ع"، مدير إدارة المخازن بديوان عام المحافظة، لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إنتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بمخزن ديوان عام محافظة الوادي الجديد، في حينه، وذلك بعدم فحصها ومراجعة تاريخ صلاحيتها، وإعداد مذكرة بشأ الأصناف التي قاربت على إنتهاء الصلاحية، وعرضها على رئيس المصلحة لإتخاذ اللازم، وأهمل في الإشراف على أعمال أمين المخزن، مما ترتب عليه عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة قبل إنتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بالمخزن، ما ترتب عليه وقوع ضرر مالي

وقام المحال بصرف 100 كيلو لاكيه للوحدة المحلية بالخارجة بموجب اذن صرف رغم إنتهاء صلاحيتها، وأهمل في الإشراف على أعمال جرد مخزن المحافظة، مما ترتب عليه عدم إكتشاف إنتهاء صلاحية عدد 28 شيكارة معجون بلاستيك، وأثبتها بالمحضر على أنها جديدة بالمخالفة للحقيقة

وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية، "أن إ.أ.ر"، رئيس شئون مقر ديوان عام محافظة الوادي الجديد، وع.ح.ع، فني الصيانة لم يكتشفا انتهاء صلاحية عدد 28 شيكارة معجون بلاستيك، وأثبتا بمحضر الجرد المحرر بمعرفتهما أنها بحالة جيدة، وذلك بالمخالفة للحقيقة التي تتمثل في إنتهاء صلاحيتها.