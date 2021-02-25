أسترازينيكا: نعمل على تسريع تسليم شحنات اللقاح لدول الاتحاد الأوروبى

كتب أحمد عرفة

قالت شركة أسترازينيكا، إنها تعمل على تسريع تسليم شحنات اللقاح ضد فيروس كورونا لدول الاتحاد الأوروبي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية العملاقة للأدوية أنها ستصنع في الاتحاد الأوروبي نصف جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي يجب أن توفرها له في النصف الثاني من العام، وأنها ستنتج في دول أخرى بقية الجرعات التي تعهدت بها للدول الأوروبية.

وقال متحدث باسم الشركة العملاقة إن "أسترازينيكا" تعمل على زيادة الإنتاجية في سلسلة التوريد الخاصة بها في الاتحاد الأوروبي، وستستخدم قدرتها العالمية لضمان تسليم 180 مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام.