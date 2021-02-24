اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية البحرينى يدعو نظيره القطرى لبدء المباحثات الثنائية بين البلدين

الأربعاء، 24 فبراير 2021 06:11 م
وزير الخارجية البحرينى يدعو نظيره القطرى لبدء المباحثات الثنائية بين البلدين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى وزير الخارجية البحرينى
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، لتسليم خطاب من الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، وزير الخارجية البحرينى، إلى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فى دولة قطر، يتضمن تجديد الدعوة لإرسال وفد رسمى لبدء المباحثات الثنائية بين البلدين بشأن القضايا والموضوعات المعلقة بين الجانبين.

 

وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن الدعوة تأتى تنفيذًا لما نص عليه بيان قمة العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التى عقدت بمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضى.


البحرين

قطر

قمة العلا

السعودية

الدوحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة