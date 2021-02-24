اليوم السابع
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مقتل 4 من عناصر المليشيا الحوثية فى عملية للجيش بتعز

الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:29 م
مقتل 4 من عناصر المليشيا الحوثية فى عملية للجيش بتعز عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/

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نفذت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، عملية إغارة على مواقع مليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران، شرق مدنية تعز، جنوب غرب البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن أبطال الجيش نفذوا عملية إغارة تكللت بالنجاح، على مواقع تمركز المليشيا فى مناطق “المبرك”، و”المزف” وفى محيط “الكريفات” شرق مدينة تعز.

وأوضح أن العملية أسفرت عن مصرع 4 من عناصر المليشيا الحوثية وجرح آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار، لافتا إلى أن هذه العملية تأتى ردا على استهداف المليشيا للأحياء السكنية فى المدنية.

فى السياق، قصفت مدفعية الجيش، مواقع المليشيا الحوثية، غرب المدينة، وكبدتها خسائر فى العدد والعدة.

 


المليشيا الحوثية

الجيش اليمنى

تعز

أخبار اليمن

اليمن

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