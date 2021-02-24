اليوم السابع
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مقتل شاب بطعنة سكين فى مشاجرة بالمنيا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:14 م
مقتل شاب بطعنة سكين فى مشاجرة بالمنيا صورة أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقي شاب حتفه، بعد أن تلقى طعنة بالسكين في القلب فارق على إثرها الحياة، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين شخص آخر بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، فيما قام المتهم بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقي إخطارا من إدارة البحث الجنائى، بمقتل شاب بإحدى القرى في مشاجرة مع أخر.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وتبين مقتل "ع.ل" 31 عامل، وأن المتهم بقتله "أ. ح"، إثر نشوب مشاجرة بقرية داخل مركز أبو قرقاص، بين المتهم وآخرين يعملون بالمؤسسة أثناء تحصيلهم لأقساط من بعض المتعاملين معهم، وفور تدخل المجني عليه لمعاتبة المتهم لمضايقة العاملين من تنفيذ مهام عملهم، تلقى طعنة بسكين أنهت حياته.

تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، فيما سلم المتهم نفسه الأجهزة الأمنية، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.


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